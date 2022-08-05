"Утро": дорожную обстановку в столице оценили в 4 балла

Дорожную обстановку в столице оценили в 4 балла.

На Проспекте Мира затор наблюдается перед ТТК. Транспортный поток тормозит от Звездного бульвара. Скорость машин на участке не превышает 20 километров в час.

На Шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до Авиамоторной улицы автомобилисты могут потерять 30 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

