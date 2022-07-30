Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении ОЖД с 1 по 13 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

График движения ряда поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 1 по 13 августа, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что такие меры приняты в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках строительства МЦД-3.

Так, увеличатся интервалы движения поездов, часть из них будет отменена или будет изменено расписание их движения. Кроме того, ряд поездов проследуют от/до станций Химки, Сходня, Малино.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 7 по 23 августа.

Корректировки связаны с проведением завершающего этапа комплексных работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры к строительству тоннеля для МЦД-3.