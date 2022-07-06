"Утро": специалист ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

В ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Плотное движение образовалось на улице Нижней Масловке, скорость машин в районе Савеловской эстакады в обе стороны не выше 40 километров в час.

Возникли затруднения на Рязанском проспекте в направлении центра, средняя скорость потока на магистрали – 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.