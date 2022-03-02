"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 2 марта

В среду, 2 марта, в столичном регионе ожидается малооблачная погода и 3 градуса тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью от 1 до 3 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.