В Ростуризме рассказали о вывозе россиян из-за границы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Ростуризма Марина Догузова рассказала, что часть российских туристов уже выехала через третьи страны, но многие еще сталкиваются со сложностями возвращения домой.

"Наиболее проблемные точки сегодня – это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. Те страны, которые были открыты для наших туристов", – сказала Догузова RT.

Она также отметила, что ключевым вопросом сейчас является согласование гуманитарных рейсов со странами для пролета над их воздушным пространством. При этом, по словам Догузовой, у Турции и Египта, как самых массовых направлений, нет планов по ограничению въезда россиян.

Ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию.

В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что российские авиакомпании готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров в РФ при гибком подходе авиавластей государств, закрывших небо для России. График будет сформирован после уточнения требуемых провозных объемов.

По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США и другие) – более 27 тысяч.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

