"Утро": плотный поток сформировался на внутренней стороне ТТК

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД.

Из-за ДТП на внутренней стороне Третьего транспортного кольца водителям придется сбросить скорость на участке от улицы Беговой до улицы Новослободской. Скорость потока там не превышает 30 километров в час.

Самым протяженным можно назвать затор на внутренней стороне МКАД – на участке от улицы Кетчерской до улицы Верхние Поля. Длина затора составляет больше 10-ти километров, на преодоление этого участка автомагистрали водителям потребуется больше 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.