"Утро": затруднения возникли на Рязанском проспекте

Центр организации дорожного движения оценивает столичный трафик в 1 балл. Трудно проехать по Рязанскому проспекту в центр – от МКАД до улицы Коновалова.

Медленно движется Ярославское шоссе в сторону центра – от Федоскинской улицы до проспекта Мира. Значительно сбросить скорость придется на Садовом кольце в районе станции метро "Таганская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.