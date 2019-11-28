"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Затруднено движение на Рязанском проспекте, там образовался небольшой затор.

Также затруднения наблюдаются на Ярославском шоссе – от Малыгинского проезда до проспекта Мира.