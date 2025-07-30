"Вопрос спорный": в России предложили продавать долги за ЖКУ коллекторам

Долги россиян за коммунальные услуги предлагают продавать третьим лицам, в частности коллекторам. С такой просьбой управляющие компании обратились в Госдуму. Они уверяют, что это вынужденная мера. Из-за растущей задолженности компаниям не хватает средств на содержание домов.

Почему даже богатые люди иногда не платят по счетам? Нужно ли продавать долги коллекторам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.