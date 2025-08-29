Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили копить на пенсию с 35 лет

"Вопрос спорный": в России предложили копить на пенсию с 35 лет

"Атмосфера": 18 градусов ожидается в Москве днем 29 августа

Мастер-классы и выставка "Родные мотивы" пройдут в рамках Московской недели моды

Москвичи потратят около 25–30 тыс рублей на сборы ребенка в школу

Гастроблогер Макс Брандт рассказал, куда стоит съездить любителям вкусно поесть

Новости регионов: 17 рейсов задержались в аэропорту Новосибирска из-за сильного тумана

Теплый атмосферный фронт спровоцировал дожди в Москве

Наплыв посетителей в ТЦ Москвы ожидается перед 1 сентября

Воздухоплаватели Конюхов и Меняйло побили рекорд высоты полета на аэростате

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 75% 29 августа

Россиянам стоит начинать откладывать себе на пенсию с 35 лет. С таким предложением выступил областной депутат Анатолий Никитин.

Сейчас в России 41 миллион пенсионеров, каждый пятый продолжает работать. При этом в стране идет переходный период повышения пенсионного возраста. В 2028 году женщины начнут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

Копить или не копить пенсию, когда ты еще молодой? Кто несет ответственность за достойную старость? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика