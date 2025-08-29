"Вопрос спорный": в России предложили копить на пенсию с 35 лет

Россиянам стоит начинать откладывать себе на пенсию с 35 лет. С таким предложением выступил областной депутат Анатолий Никитин.

Сейчас в России 41 миллион пенсионеров, каждый пятый продолжает работать. При этом в стране идет переходный период повышения пенсионного возраста. В 2028 году женщины начнут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

Копить или не копить пенсию, когда ты еще молодой? Кто несет ответственность за достойную старость? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.