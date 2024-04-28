"Это Москва": кофе

Третья волна кофе накрыла Москву. В городе едва ли не ежедневно открываются новые заведения, их уже более 6 тысяч.

Посетители начали разбираться в зернах и переориентировались на небольшие кофейни с авторскими рецептами. Бумажный стаканчик стал неотъемлемой частью городского пейзажа. Сколько и какого кофе ежедневно выпивают москвичи? Почему они все чаще выбирают альтернативное молоко? Кому не стоит злоупотреблять кофеином, и чем его заменить – расскажем в специальном репортаже "Кофе".

