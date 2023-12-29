"Время помогать": военный психолог Татьяна Белкина

Психолог Татьяна Белкина специализируется на теме военной травмы. Кроме того, она мать троих детей и жена участника СВО – муж Татьяны Тимур воевал в составе казачьего артдивизиона "Терек".

Опираясь на свой опыт, Татьяна создала авторскую программу обучения психологов работе с военной травмой и ПТСР. Она рассказывает о том, как поддержать психику в кризисные времена, какие особенности есть в работе с военными и почему каждому важно пройти через испытания. Подробнее – в программе "Время помогать".