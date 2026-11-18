Чертановский районный суд арестовал мужчину, который с ножом набросился на сотрудников столичной Госавтоинспекции. Прохожий напал, когда они оформляли ДТП и общались с участниками.

Правоохранителям пришлось открыть огонь на поражение. В результате медики госпитализировали и инспектора с ножевыми ранениями, и злоумышленника с огнестрельным. Арестован он был уже после лечения.

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