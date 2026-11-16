16 ноября, 21:30Безопасность
"Московский патруль": шестой спецбатальон ДПС отметил 50-летие службы на Садовом кольце
Уже 50 лет сотрудники шестого отдельного специального батальона ДПС следят за порядком на Садовом кольце. Под их контролем – одна из самых загруженных магистралей столицы, по которой также регулярно передвигаются правительственные кортежи и иностранные делегации.
Инспекторы круглосуточно проверяют автомобили и документы водителей, выявляют нарушения и пресекают попытки незаконной перевозки запрещенных веществ. Подробнее – в программе "Московский патруль".