"Московский патруль": задержана девушка, ударившая ножом своего экс-возлюбленного в Москве

В Москве задержана девушка 2005 года рождения, подозреваемая в убийстве бывшего молодого человека. Конфликт произошел минувшей ночью в апартаментах бизнес-класса на Нижегородской улице.

По версии следствия, 22-летний Вадим Шытов пришел к бывшей возлюбленной мириться, однако встреча закончилась трагедией. Девушка нанесла ему смертельное ножевое ранение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".