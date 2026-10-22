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22 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": задержана девушка, ударившая ножом своего экс-возлюбленного в Москве

"Московский патруль": задержана девушка, ударившая ножом своего экс-возлюбленного в Москве

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В Москве задержана девушка 2005 года рождения, подозреваемая в убийстве бывшего молодого человека. Конфликт произошел минувшей ночью в апартаментах бизнес-класса на Нижегородской улице.

По версии следствия, 22-летний Вадим Шытов пришел к бывшей возлюбленной мириться, однако встреча закончилась трагедией. Девушка нанесла ему смертельное ножевое ранение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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