14 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция заинтересовалась массажным салоном в подвале дома в Москве
На юго-западе Москвы внимание правоохранителей привлек массажный салон, расположенный в подвале обычной многоэтажки. Местные жители жаловались на крики и стоны, сопровождавшие сеансы.
Как выяснилось, сотрудницы заведения, представлявшегося медицинским, использовали кляпы и видеокамеры. Кроме того, в салоне работали девушки и женщины старшего возраста в розовых мантиях.
Подробнее – в программе "Московский патруль".