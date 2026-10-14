"Московский патруль": полиция заинтересовалась массажным салоном в подвале дома в Москве

На юго-западе Москвы внимание правоохранителей привлек массажный салон, расположенный в подвале обычной многоэтажки. Местные жители жаловались на крики и стоны, сопровождавшие сеансы.

Как выяснилось, сотрудницы заведения, представлявшегося медицинским, использовали кляпы и видеокамеры. Кроме того, в салоне работали девушки и женщины старшего возраста в розовых мантиях.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

