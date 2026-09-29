"Московский патруль": более 1,6 тыс машин без номеров эвакуировали в Москве с начала года

В Москве с начала года на спецстоянки эвакуировали более 1,6 тысяч автомобилей без номеров или с подложными регистрационными знаками. Такие машины перемещают по решению Антитеррористической комиссии для последующей проверки полицией.

Как заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, эти меры принимают исключительно в целях безопасности на улицах города. Если в ходе проверки нарушений не обнаружат, владелец сможет забрать автомобиль.

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