"Московский патруль": специалисты ФТС рассказали о процессе проверки подлинности товаров

Таможенные эксперты-криминалисты из Москвы отличают оригинал от подделки – будь то драгоценности или брендовые вещи. Специалисты ФТС рассказали о процессе установления подлинности товаров, которые путешественники везут из-за границы.

Еще 36 лет назад все было совсем иначе – в Центральной таможенной лаборатории трудились всего 25 сотрудников. Сегодня это высокотехнологичная система: 9 региональных служб, 36 специализированных отделов и до 45 тысяч экспертиз ежегодно.

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