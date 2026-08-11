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11 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии задержали дебошира в гостинице в Москве

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии задержали дебошира в гостинице в Москве

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Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош прямо в гостиничном номере. Мужчина кричал, бился в истерике и рычал.

После него в номер пришлось вызывать не только уборщиц, но и ремонтников. Врачи выясняют, что случилось с мужчиной. Предположительно, он употребил много обезболивающих таблеток, которые лежали на подоконнике.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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