"Московский патруль": сотрудники Росгвардии задержали дебошира в гостинице в Москве

Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош прямо в гостиничном номере. Мужчина кричал, бился в истерике и рычал.

После него в номер пришлось вызывать не только уборщиц, но и ремонтников. Врачи выясняют, что случилось с мужчиной. Предположительно, он употребил много обезболивающих таблеток, которые лежали на подоконнике.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

