"Московский патруль": в столице расследуют гибель в ДТП блогера Броновицкой

Полицейские выясняют обстоятельства смерти известного в мотокругах блогера Татьяны Броновицкой, которая погибла под колесами самосвала. Авария произошла утром 11 августа на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады при съезде на Проспект Мира.

Блогер двигалась на мотоцикле, попала в слепую зону грузовика и оказалась под колесами. От полученных травм она скончалась на месте. Броновицкая была опытным байкером, вела собственный блог и подробно рассказывала о своем увлечении. Она утверждала, что первой из байкеров группы "Ночные волки. Русская верста" установила рекорд по скорости на мотоцикле.

Полтора месяца назад блогер уже попадала в серьезную аварию в районе Москва-Сити. Подробнее – в программе "Московский патруль".

