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31 июля, 21:35

Общество

"Московский патруль": суд вернул блогеру Соне Мармеладовой секс-игрушки

"Московский патруль": суд вернул блогеру Соне Мармеладовой секс-игрушки

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Суд приговорил блогера Софью Вершинину, известную как Соню Мармеладову, к 3 годам условно по делу о распространении порнографии в интернете. Следствие установило, что она продавала откровенный контент в закрытых каналах мессенджеров – полный доступ к VIP-коллекции стоил до 50 тысяч рублей, а за год доход от этой деятельности превысил 30 миллионов рублей.

Суд конфисковал почти 5 миллионов рублей дохода и запретил ей вести соцсети в течение трех лет, но при этом вернул все изъятые при обыске секс-игрушки. Вершинина полностью признала вину.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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