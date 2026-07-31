"Московский патруль": суд вернул блогеру Соне Мармеладовой секс-игрушки

Суд приговорил блогера Софью Вершинину, известную как Соню Мармеладову, к 3 годам условно по делу о распространении порнографии в интернете. Следствие установило, что она продавала откровенный контент в закрытых каналах мессенджеров – полный доступ к VIP-коллекции стоил до 50 тысяч рублей, а за год доход от этой деятельности превысил 30 миллионов рублей.

Суд конфисковал почти 5 миллионов рублей дохода и запретил ей вести соцсети в течение трех лет, но при этом вернул все изъятые при обыске секс-игрушки. Вершинина полностью признала вину.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

