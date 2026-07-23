23 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция пресекла работу магазина, продававшего алкоголь ночью
На юго-востоке столицы полиция пресекла работу магазина, где ночью продавали алкоголь без лицензии. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы местных жителей на торговлю спиртным после 23:00 и шумные компании возле точки.
В ходе проверки выяснилось, что на некоторых бутылках могли быть поддельные акцизные марки. Весь товар изъяли, а на владельца магазина и работника составили административные протоколы и выписали штрафы.
Подробнее – в программе "Московский патруль".