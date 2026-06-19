"Московский патруль": суд над экс-гендиректором "Торпедо" Скородумовым начался в Москве

В Симоновском суде Москвы начался процесс над бывшим генеральным директором футбольного клуба "Торпедо Москва" Валерием Скородумовым. Его обвиняют в подкупе судей.

Летом 2025 года клуб завоевал путевку в Российскую Премьер-Лигу, но за считанные дни до старта чемпионата команду исключили из турнира из-за нарушений. Футбольный судья Максим Перезва сообщил о попытке подкупа. По разным данным, арбитру предлагали около 6 миллионов рублей.

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