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19 июня, 21:30

Спорт

"Московский патруль": суд над экс-гендиректором "Торпедо" Скородумовым начался в Москве

"Московский патруль": суд над экс-гендиректором "Торпедо" Скородумовым начался в Москве

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В Симоновском суде Москвы начался процесс над бывшим генеральным директором футбольного клуба "Торпедо Москва" Валерием Скородумовым. Его обвиняют в подкупе судей.

Летом 2025 года клуб завоевал путевку в Российскую Премьер-Лигу, но за считанные дни до старта чемпионата команду исключили из турнира из-за нарушений. Футбольный судья Максим Перезва сообщил о попытке подкупа. По разным данным, арбитру предлагали около 6 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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