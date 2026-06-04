"Московский патруль": художнице Аташян предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве художнице Хатуне Аташян. На нее пожаловались уже десятки блогеров и звезд соцсетей.

Она предлагала инфлюенсерам бесплатный отдых в зарубежных отелях в обмен на рекламу, но с доплатой за сопровождающих. Пострадавшие теряли деньги или оказывались в чужой стране без оплаченного жилья и обратных билетов.

В полицию поступило более 20 заявлений, ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. Аташян пыталась скрыться в Дубае, уехав через Белоруссию, но была задержана в Минске при посадке на рейс. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Москвы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".