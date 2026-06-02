02 июня, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в столице задержали участников массовой драки возле кафе
Столичные полицейские задержали вероятных зачинщиков массовой драки, произошедшей возле кафе в центре Москвы.
Конфликт между двумя компаниями начался внутри заведения, затем перерос в потасовку на улице. Один из участников несколько раз ударился головой об асфальт, его госпитализировали с тяжелым вредом здоровью.
Возбуждено уголовное дело. Зачинщикам драки грозит до 12 лет лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".