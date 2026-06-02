"Московский патруль": в столице задержали участников массовой драки возле кафе

Столичные полицейские задержали вероятных зачинщиков массовой драки, произошедшей возле кафе в центре Москвы.

Конфликт между двумя компаниями начался внутри заведения, затем перерос в потасовку на улице. Один из участников несколько раз ударился головой об асфальт, его госпитализировали с тяжелым вредом здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Зачинщикам драки грозит до 12 лет лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".