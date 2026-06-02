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02 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице арестован мужчина, вытолкнувший подругу из окна 7-го этажа

"Московский патруль": в столице арестован мужчина, вытолкнувший подругу из окна 7-го этажа

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Бутырский районный суд Москвы арестовал на два месяца 33-летнего мужчину по обвинению в убийстве 36-летней подруги, которую он вытолкнул из окна седьмого этажа.

По данным следствия, в вечер, когда произошло преступление, пара вместе выпивала. В какой-то момент между ними возник конфликт, однако конкретной причины, почему подсудимый решился на убийство, он не помнит.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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