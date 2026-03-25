25 марта, 21:30
"Московский патруль": начальник столичной полиции отчитался о результатах работы
Начальник столичной полиции Олег Баранов выступил перед депутатами Мосгордумы и рассказал о результатах работы за прошлый год.
В 2025 году общее число зарегистрированных преступлений в городе сократилось на 8%, а за последние 10 лет их стало меньше на 31%. Это при том, что в столице только по официальным данным живут больше 13 миллионов человек.
