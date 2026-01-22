"Московский патруль": прокуратура изъяла у москвичей запрещенных экзотических животных

Прокуратура Москвы изъяла у одной из семей целую коллекцию экзотических животных, запрещенных к домашнему содержанию. Среди них была ядовитая бамбуковая куфия, которая ранее укусила проживавшую в квартире школьницу.

Пострадавшей удалось оказать медицинскую помощь, но ее жизнь была в опасности – яд бамбуковой куфии разрушает клетки крови и нарушает ее свертываемость, что может привести к летальному исходу.

