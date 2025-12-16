"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по штурму здания в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске бойцы СОБР "Гюрза" Росгвардии провели учения. По легенде спецназ должен был обнаружить и уничтожить особо опасных преступников, которые забаррикадировались в здании.

Бойцы отработали взаимодействие между собой в различных ситуациях, в том числе при ранении одного из сотрудников, а также взаимозаменяемость, взаимопомощь и взаимостраховку.

