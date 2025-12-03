"Московский патруль": в Электростали женщина спрятала в нижнем белье свертки с наркотиками

В подмосковной Электростали полицейские задержали женщину, которая спрятала в нижнем белье больше 300 свертков с наркотиками.

При личном досмотре в бюстгальтере и брюках женщины полицейские обнаружили и изъяли три пакета, в которых находились свертки с неизвестным содержимым. Согласно заключению эксперта, в некоторых из них обнаружили метадон.

Женщину отправили под стражу. Подробнее – в программе "Московский патруль".