03 декабря, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Электростали женщина спрятала в нижнем белье свертки с наркотиками
В подмосковной Электростали полицейские задержали женщину, которая спрятала в нижнем белье больше 300 свертков с наркотиками.
При личном досмотре в бюстгальтере и брюках женщины полицейские обнаружили и изъяли три пакета, в которых находились свертки с неизвестным содержимым. Согласно заключению эксперта, в некоторых из них обнаружили метадон.
Женщину отправили под стражу. Подробнее – в программе "Московский патруль".