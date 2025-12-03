Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Электростали женщина спрятала в нижнем белье свертки с наркотиками

"Московский патруль": в Электростали женщина спрятала в нижнем белье свертки с наркотиками

"Московский патруль": в Москве с началом зимы активизировались карманники

В посольство РФ на Шри-Ланке не поступали данные о застрявших из-за непогоды россиянах

Возгорание в гаражом комплексе в Митине тушили 30 спасателей

Пожар произошел в гаражном комплексе в Митине

Гаражный комплекс загорелся на улице Генерала Белобородова в Митине

Здание загорелось в Красногорске

Новости мира: минимум 12 человек погибли в результате крушения двух судов в Перу

ДТП произошло на трассе М-12 "Восток" в ночь на 3 декабря

Два ангара со стройматериалами загорелись в ТиНАО

В подмосковной Электростали полицейские задержали женщину, которая спрятала в нижнем белье больше 300 свертков с наркотиками.

При личном досмотре в бюстгальтере и брюках женщины полицейские обнаружили и изъяли три пакета, в которых находились свертки с неизвестным содержимым. Согласно заключению эксперта, в некоторых из них обнаружили метадон.

Женщину отправили под стражу. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика