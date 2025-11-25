"Московский патруль": полиция пресекла незаконный оборот табака и спиртного в столице

Правоохранители пресекли работу торговой точки, которая незаконно продавала табак и алкоголь в Москве. Выяснилось, что товар является контрафактным.

Кроме того, правоохранители не обнаружили маркировку на данную продукцию, стоимость которой составляет более 300 тысяч рублей. Продавец также не смог предоставить лицензию на продажу спиртного. В результате все товары были изъяты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

