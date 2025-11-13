"Московский патруль": электропарконы ЦОДД выявили более 80 тысяч нарушений с начала года

В Москве активно работают электропарконы ЦОДД – мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений. С начала года они выявили более 80 тысяч нарушений, большинство из которых связаны с парковкой в неположенных местах.

На крыше электромобилей установлена специальная система с камерой-детектором на основе нейросети. Технология самостоятельно фиксирует все потенциальные нарушения, а водитель не вмешивается в ее работу.

