"Московский патруль": электропарконы ЦОДД выявили более 80 тысяч нарушений с начала года
В Москве активно работают электропарконы ЦОДД – мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений. С начала года они выявили более 80 тысяч нарушений, большинство из которых связаны с парковкой в неположенных местах.
На крыше электромобилей установлена специальная система с камерой-детектором на основе нейросети. Технология самостоятельно фиксирует все потенциальные нарушения, а водитель не вмешивается в ее работу.
