28 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": задержаны руферы, проникшие на шпиль высотки на Кудринской площади
В Пресненском районе столицы задержали двоих руферов, которые проникли на шпиль сталинской высотки на Кудринской площади.
Молодые люди пробрались на объект культурного наследия незаконно и подвергли себя опасности. Увидев это, жители дома сразу же обратились в правоохранительные органы.
На место прибыли полицейские. Сотрудникам МВД показалось подозрительным поведение одного из нарушителей. Позже медики выявили у него признаки суицидальной наклонности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.