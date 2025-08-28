"Московский патруль": задержаны руферы, проникшие на шпиль высотки на Кудринской площади

В Пресненском районе столицы задержали двоих руферов, которые проникли на шпиль сталинской высотки на Кудринской площади.

Молодые люди пробрались на объект культурного наследия незаконно и подвергли себя опасности. Увидев это, жители дома сразу же обратились в правоохранительные органы.

На место прибыли полицейские. Сотрудникам МВД показалось подозрительным поведение одного из нарушителей. Позже медики выявили у него признаки суицидальной наклонности.

