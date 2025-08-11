Форма поиска по сайту

11 августа, 21:45

Общество

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии показали патрулирование ночных улиц

В Росгвардии поделились, как проходит патрулирование ночных улиц в Москве. Сотрудники вневедомственной охраны рассказали, с чего начинается смена и с какими нарушениями им чаще всего приходится сталкиваться.

Например, в районе Котловка на юго-западе Москвы экипажу пришлось провести работу с шумной компанией в одном из дворов. Сам рейд продлился до 8 утра.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

