08 июля, 21:45Транспорт
"Московский патруль": эксперты рассказали об опасности "сидячих" аквабайков
Чаще всего участниками происшествий на воде становятся так называемые сидячие аквабайки, рассказали эксперты. Такой транспорт быстро набирает скорость и становится неуправляемым. При столкновении техника опасна как для водителя, как и пассажиров.
Более безопасным вариантом являются "стоячие" модели. Они не такие быстрые и больше предназначены для исполнения различных трюков.
Подробнее – в программе "Московский патруль".