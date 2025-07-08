"Московский патруль": эксперты рассказали об опасности "сидячих" аквабайков

Чаще всего участниками происшествий на воде становятся так называемые сидячие аквабайки, рассказали эксперты. Такой транспорт быстро набирает скорость и становится неуправляемым. При столкновении техника опасна как для водителя, как и пассажиров.

Более безопасным вариантом являются "стоячие" модели. Они не такие быстрые и больше предназначены для исполнения различных трюков.

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