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08 июля, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": эксперты рассказали об опасности "сидячих" аквабайков

"Московский патруль": эксперты рассказали об опасности "сидячих" аквабайков

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Чаще всего участниками происшествий на воде становятся так называемые сидячие аквабайки, рассказали эксперты. Такой транспорт быстро набирает скорость и становится неуправляемым. При столкновении техника опасна как для водителя, как и пассажиров.

Более безопасным вариантом являются "стоячие" модели. Они не такие быстрые и больше предназначены для исполнения различных трюков.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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