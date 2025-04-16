"Московский патруль": полицейские задержали в Санкт-Петербурге мошенника

Столичные полицейские задержали в Санкт-Петербурге мошенника. Мужчина создал маркетплейс, после чего наполнил его контентом о продаже бытовой техники и предметов интерьера якобы с доставкой из-за рубежа. Однако после предоплаты злоумышленник перестал выходить на связь.

По данным полиции, мошенник незаконно обогатился как минимум на 20 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".