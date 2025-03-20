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20 марта, 23:45

Экономика

"Московский патруль": в офисе IT-компании "Крок" в Москве прошли обыски

"Московский патруль": в офисе IT-компании "Крок" в Москве прошли обыски

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В офисе российской IT-компании "Крок" в Москве прошли обыски. Выяснилось, что фирма обслуживала электронную систему судов общей юрисдикции и может быть замешена в нецелевом расходовании бюджетных средств.

При этом работа проходила совместно с еще одной IT-компанией. Однако насколько законно расходовали деньги эти две корпорации, предположительно, будет выяснять ФСБ. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
бизнесэкономикавидеоВлада Егорова
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