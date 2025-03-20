"Московский патруль": в офисе IT-компании "Крок" в Москве прошли обыски

В офисе российской IT-компании "Крок" в Москве прошли обыски. Выяснилось, что фирма обслуживала электронную систему судов общей юрисдикции и может быть замешена в нецелевом расходовании бюджетных средств.

При этом работа проходила совместно с еще одной IT-компанией. Однако насколько законно расходовали деньги эти две корпорации, предположительно, будет выяснять ФСБ. Подробнее – в программе "Московский патруль".