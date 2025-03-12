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12 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": экс-судья из Новосибирска отказывается возвращать долг в 1,5 млн руб

"Московский патруль": экс-судья из Новосибирска отказывается возвращать долг в 1,5 млн руб

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Экс-судья из Новосибирска отказывается возвращать более 1,5 миллионов рублей долга, несмотря на то, что ранее написала расписку.

Сотрудники столичного главка МВД сейчас проверяют информацию, указанную в заявлении пострадавших от действий судьи. По словам юристов, расписка, составленная "на коленке", часто приводит к плачевному результату.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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