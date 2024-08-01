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01 августа, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": число убийств в Москве уменьшилось на 5% с начала года

"Безопасный город": число убийств в Москве уменьшилось на 5% с начала года

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Число убийств в Москве уменьшилось на 5%, изнасилований – на 10%, а грабежей – на 20% с начала года. Об этом стало известно во время заседания коллегии главного управления МВД России по столице.

В мероприятии приняли участие начальник столичного полицейского главка Олег Баранов, его заместители и руководители структурных подразделений. Отдельно отметили, что полицейские обеспечили безопасность больше 20 миллионов человек на мероприятиях.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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безопасностьвидеоАлександр Астахов
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