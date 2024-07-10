"Безопасный город": пассажир выгнал певицу Ермак из вагона метро в Москве из-за прически

В метро Москвы мужчина выгнал певицу Анастасию Ермак и ее спутника из вагона. Конфликт произошел утром 10 июля на Сокольнической линии.

Певица и ее друг сели в вагон на станции "Сокольники". За ними зашел мужчина, который неодобрительно высказался о прическе девушки, а потом начал снимать ее на видео. Пассажир также спросил у девушки, русская ли она, и начал оскорблять ее после утвердительного ответа. Затем он в агрессивной форме потребовал у Ермак и ее друга покинуть вагон. Подробнее – в программе "Безопасный город".

