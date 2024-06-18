"Безопасный город": лидера коптевской ОПГ приговорили к 20 годам колонии

Лидера коптевской ОПГ Сергея Замараева по прозвищу "Мэлс" приговорили к 20 годам колонии строгого режима за убийства бизнесмена Владимира Кутепова и члена Тушинской ОПГ Вячеслава Степанова.

Кутепова застрелили в феврале 1996-го. По данным следствия, Замараев пошел на дело вместе с подельниками из ореховской банды Маратом Полянским и Александром Пустоваловым, по прозвищу Саша Солдат.

Степанова застрелили в январе 1998-го. В него выстрелили не меньше 20 раз, в результате чего были ранены еще четверо людей, одна из них позже скончалась в больнице. Подробнее – в программе "Безопасный город".