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18 июня, 22:00

Происшествия

"Безопасный город": лидера коптевской ОПГ приговорили к 20 годам колонии

"Безопасный город": лидера коптевской ОПГ приговорили к 20 годам колонии

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Лидера коптевской ОПГ Сергея Замараева по прозвищу "Мэлс" приговорили к 20 годам колонии строгого режима за убийства бизнесмена Владимира Кутепова и члена Тушинской ОПГ Вячеслава Степанова.

Кутепова застрелили в феврале 1996-го. По данным следствия, Замараев пошел на дело вместе с подельниками из ореховской банды Маратом Полянским и Александром Пустоваловым, по прозвищу Саша Солдат.

Степанова застрелили в январе 1998-го. В него выстрелили не меньше 20 раз, в результате чего были ранены еще четверо людей, одна из них позже скончалась в больнице. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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