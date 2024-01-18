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Новости

18 января, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": таможенники обнаружили ювелирные изделия у пассажира в Домодедово

"Безопасный город": таможенники обнаружили ювелирные изделия у пассажира в Домодедово

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Таможенники обнаружили ювелирные изделия у пассажира в Домодедово. У него нашли наручные часы с золотыми элементами, а также кольца и серьги с драгоценными камнями.

Гражданин прилетел из Баку и попытался пройти через зеленый коридор, не задекларировав свой багаж, стоимость которого эксперты оценили в 10 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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