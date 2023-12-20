"Безопасный город": Москва стала одним из самых безопасных городов мира

Москва стала одним из самых безопасных городов мира. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства перед депутатами Мосгордумы. Благодаря комплексам фото-видео-фиксации нарушений удалось сократить число смертельных аварий. Система распознавания лиц позволила значительно уменьшить количество преступлений на территории столицы.

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