Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": Москва стала одним из самых безопасных городов мира

"Безопасный город": Москва стала одним из самых безопасных городов мира

МЧС напомнило москвичам о правилах безопасности в новогодние выходные

Столичная ГИБДД проведет цикл занятий "Зимние каникулы" до 22 декабря

Новости часа: в Москве одобрили 55 проектов комплексного развития территорий

Сотрудники МЧС провели беседы о безопасности в столичных школах

Спасатели и пожарные провели более 650 занятий для детей в Москве

"Безопасный город": в Москве стартовала профилактическая акция ГИБДД "Зимние каникулы"

"Безопасный город": москвичам рассказали о жизни осужденных в исправительном учреждении

"Безопасный город": правоохранителя приговорили к 3,5 года колонии

"Безопасный город": вместо новых смартфонов москвичи получили мыло и набор инструментов

Москва стала одним из самых безопасных городов мира. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства перед депутатами Мосгордумы. Благодаря комплексам фото-видео-фиксации нарушений удалось сократить число смертельных аварий. Система распознавания лиц позволила значительно уменьшить количество преступлений на территории столицы.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика