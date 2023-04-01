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Технологии

"Ночью The City": Дарина Лисецкая, Сергей Беляк

"Ночью The City": Дарина Лисецкая, Сергей Беляк

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Почему нейросети – это как беспилотный автомобиль: технологии есть, а повсеместно не используют? Кто настоящий автор, когда запрос задает оператор, а обучается алгоритм глядя на чужие работы? И не нужно ли платить тем на чьих работах обучается нейросеть?

На эти и другие вопросы о работе алгоритмов в программе "Ночью The City" ответили нейрохудожник Сергей Беляк, digital-юрист Дарина Лисецкая, а также создатель сериала "ПМЖейсон" Алексей Парфун.

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