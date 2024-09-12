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12 сентября, 15:45

Технологии

"Техно": американская компания Eight Sleep создала матрас, работающий по подписке

"Техно": американская компания Eight Sleep создала матрас, работающий по подписке

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Американская Eight Sleep создала матрас, работающий по подписке. Pod 4 Ultra управляется со смартфона, умеет менять высоту верхней и нижней частей, поворачивать так, чтобы человек не храпел.

Также стало известно, что YouTube начал вводить технические ограничения на скачивание видео после того, как их стали массово переносить на российские платформы. В частности, из-за массового скачивания видео YouTube ограничил возможность загрузки роликов в высоком качестве.

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