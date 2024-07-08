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08 июля, 15:50

Технологии

"Техно": в Москве запустили первый в РФ мобильный карьерный центр "Профитрак"

"Техно": в Москве запустили первый в РФ мобильный карьерный центр "Профитрак"

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В Москве запустили первый в РФ мобильный карьерный центр "Профитрак". Внутри него собраны технические новинки, которые помогут желающим определиться с будущей профессией.

Кроме того, в столице также заработал центр "Профессии будущего", его оборудовали высокотехнологичными девайсами, которые не только помогут определиться с профессией, но и пройти обучение, а также устроиться на работу. Подробнее – в программе "Техно".

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технологиивидеоДарья Филиппова
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