"Техно": в Москве запустили первый в РФ мобильный карьерный центр "Профитрак"

В Москве запустили первый в РФ мобильный карьерный центр "Профитрак". Внутри него собраны технические новинки, которые помогут желающим определиться с будущей профессией.

Кроме того, в столице также заработал центр "Профессии будущего", его оборудовали высокотехнологичными девайсами, которые не только помогут определиться с профессией, но и пройти обучение, а также устроиться на работу. Подробнее – в программе "Техно".

