"Техно": выставка технологического искусства "Континуум" открылась в Москве

В столице открылась выставка технологического искусства "Континуум". На ней можно посмотреть VR-спектакль: надевая очки, посетитель попадает в комнату из повести "Превращение" Франца Кафки и погружает в историю жизни главного героя.

Также на выставке представлена нейросеть по имени Толик. Экспонат наглядно демонстрирует, как работают алгоритмы искусственного интеллекта. Каждый посетитель может обучить его, рассказав любую информацию.

Подробнее – в программе "Техно".