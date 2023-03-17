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Технологии

"Техно": тестовый полет самолета на водородных топливных элементах

"Техно": тестовый полет самолета на водородных топливных элементах

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Россиянам рассказали о главных новостях в мире технологий. Например, прототип самолета на водородных топливных элементах совершил свой тестовый полет. В марте компания Universal Hydrogen объявила о сотрудничестве с другими компаниями для запуска первых пассажирских рейсов без выброса углерода к 2025 году.

Например, новые санкции против России ставят под запрет продажу смартфонов дороже 300 долларов. Что теперь делать? Подробнее – в программе "Техно".

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