"Техно": Motorola представила смартфон с выдвижным экраном

Motorola на выставке MWC в Барселоне показала смартфон с раздвижным экраном. Модель представлена в абсолютно уникальном дизайне и имеет много заманчивых функций. Например, экран может изменяться в размерах, а фронтальная камера скрыта под экраном.

Apple между тем продолжает идти своим путем и отказывается от разъема USB Type-C в iPhone. Такая принципиальность вполне могла бы быть особенностью компании, однако продать телефон с проприетарным разъемом в ЕС скоро будет невозможно.



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