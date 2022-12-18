Телевикторина "Эволюция Москвы": горожане ответили на вопросы об истории столицы

В шоу "Эволюция Москвы" с телезрителями обсуждают историю столицы, узнавая только интересные факты о городе. В этом выпуске участники передачи ответили на ряд вопросов. Например, их спросили, какой завод начал работать в Москве в середине XX века?

За победу телезрителям причитаются призы от телеканала Москва 24. Чтобы принять участие, достаточно навести смартфон на QR-код и подключиться к студии.