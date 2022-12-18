Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:00

Общество

Телевикторина "Эволюция Москвы": горожане ответили на вопросы об истории столицы

Телевикторина "Эволюция Москвы": горожане ответили на вопросы об истории столицы

Москву накрыл снежный буран

В Москве заметили Porsche с лопатой на крыше

Сильный снегопад повлиял на транспортную ситуацию в Москве

Телевикторина "Эволюция Москвы": телезрители ответили на вопросы об истории столицы

Москвичам рассказали о последствиях непогоды

Новости часа: ВСУ выпустили 40 ракет по Петровскому району Донецка

Почти до 40 сантиметров увеличились сугробы в Москве

Москва подготовила праздничную программу для детей участников СВО

Москвичам рассказали о последствиях снегопада в столице

В шоу "Эволюция Москвы" с телезрителями обсуждают историю столицы, узнавая только интересные факты о городе. В этом выпуске участники передачи ответили на ряд вопросов. Например, их спросили, какой завод начал работать в Москве в середине XX века?

За победу телезрителям причитаются призы от телеканала Москва 24. Чтобы принять участие, достаточно навести смартфон на QR-код и подключиться к студии.

Читайте также
Программа: Телевикторина «Эволюция Москвы»
обществовидеоЕвгений Рыбов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика